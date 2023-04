Gatinho Rodolfo desaparece de sua casa no Porto das Laranjeiras e família pede ajuda para encontrá-lo

Algumas semanas atrás, um gatinho desapareceu de sua casa no Porto das Laranjeiras, mas segundo informações fornecidas pela dona, ele foi visto pela última vez próximo ao Cartório Moser, no bairro Fazenda Velha.

O gatinho tem por volta de 3 anos e atende pelo nome de Rodolfo. Ele possui olhos azuis, e seu pelo é uma mistura de branco com cinza e castanho. A pelagem do rabo possui um tom mais escuro, variando entre marrom e preto. Rodolfo também tem uma cicatriz grande no abdômen devido a uma cirurgia.

“Estamos desesperados atrás dele, meu neto está sentindo muito a sua falta”, relata Sirlei, a proprietária do gatinho. Qualquer informação sobre o Rodolfo, favor entrar em contato com a família pelo número (41) 99607-7640.