Ginásio Joval vai receber o Festival de Ginástica Rítmica nos dias 23 e 24 de novembro

Nesta quinta-feira (23/11) e sexta-feira (24), o Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, será transformado em um grande palco para receber o tradicional Festival de Ginástica Rítmica. O evento é promovido pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), e contará com a apresentação de 210 ginastas das turmas de iniciação, além da equipe que participa de competições. Nos dois dias as apresentações começarão às 19h30, e a entrada é gratuita.

Há muitos anos que a Prefeitura de Araucária/SMEL desenvolve as atividades de ginástica rítmica reunindo centenas de meninas a cada ano. Atualmente o projeto é desenvolvido no Centro de Treinamento de Ginástica e Xadrez, no bairro Fazenda Velha. Ao longo dos anos, diversas ginastas de Araucária têm se destacado em grandes competições no Estado e nacionalmente.

Foto – Carlos Poly / SMCS