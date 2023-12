Ginastas araucarienses se destacam no Paranaense e no Brasileiro da modalidade

As ginastas araucarienses Isabelle Marciniak e Isadora Carnielli de Oliveira participaram de dois campeonatos importantes nos últimos dois meses e conquistaram títulos de campeãs. O primeiro foi o Paranaense de Conjuntos e Trios, que aconteceu entre os dias 12 a 14 de outubro, em Pato Branco e a segunda competição foi o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Ilona Peuker, realizado entre os dias 22 a 26 de novembro, no Ginásio do Tarumã em Curitiba. Este último em homenagem a professora que trouxe a modalidade para o Brasil no final da década de 1950.

O Campeonato Brasileiro reuniu 598 ginastas de 48 clubes e de 12 estados do Brasil, as disputas aconteceram nas categorias Pré-infantil (9 e 10 anos), Infantil (11 e 12 anos), Infantojuvenil (13 e 14 anos), Juvenil (13 a 15 anos) e Adulto (a partir de 16 anos). Isabelle e Isadora fazem parte do Trio categoria Adulto juntamente com a curitibana Gabriela Rocha, elas treinam no Clube Agir de Curitiba, com a treinadora Karen Priscila.

Edição n.º 1391