GM aborda casal consumindo maconha e homem é detido por posse

Um casal que fazia uso de maconha foi abordado pela Guarda Municipal na tarde dessa terça-feira (24), na Rua Dionísio Gembarowski, no bairro Capela Velha. A dupla consumia a droga tranquilamente, sem se preocupar com nada.

Com a mulher, nada de ilícito foi encontrado, porém na busca pessoal do masculino, foram encontradas cerca de 30 gramas de maconha e dinheiro trocado. Diante do flagrante, a equipe deu voz de prisão e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil, onde apresentou a ocorrência à autoridade policial para as providências de Polícia Judiciária.