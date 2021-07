GM prende dupla com veículo roubado e duas armas de fogo

Foto: GM

Por volta das 3h22 da madrugada desta segunda-feira, 26 de julho, uma equipe da Guarda Municipal se deparou com um veículo GM Ônix de cor preta circulando pela rua Minas Gerais, no bairro Costeira, em atitudes suspeitas. A equipe consultou as placas e descobriu que o Ônix tinha alerta de roubo do dia 21 deste mês, sendo assim, se aproximou para realizar a abordagem. O condutor parou o carro em uma barraca de lanches, onde foi feita a abordagem. Na revista pessoal, foi encontrado na cintura do motorista um revólver calibre 38, com seis munições intactas no tambor da arma e mais nove munições no bolso da calça.

O outro ocupante do veículo estava com uma pistola calibre 380 na cintura, com 17 munições intactas no carregador. O condutor do veículo também usava uma tornozeleira eletrônica, porém o equipamento estava desligado. O homem que o acompanhava é suspeito de estar envolvido em uma troca de tiros ocorrida há duas semanas, na rua Capivari, onde ele teria sido baleado na cabeça.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi apresentada à Delegacia de Araucária para as medidas cabíveis.