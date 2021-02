GM prende homem com Saveiro roubada e apreende com ele uma pistola 380

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Uma Saveiro branca roubada em Campo Largo na tarde desta quinta-feira, 25 de fevereiro, foi recuperada em Araucária pela Guarda Municipal. A corporação recebeu o alerta da GM do município vizinho, através do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, de que o veículo havia sido tomado de assalto por um elemento armado, por volta de 13 horas.

A equipe rural da GM, de posse das características do veículo e, sabendo que após o roubo, o indivíduo poderia ter seguido sentido Araucária pela área rural, passou a patrulhar próximo à Colônia Cristina e acabou encontrando a Saveiro abandonada. Outras guarnições também estavam nas proximidades, no intuito de encontrar o veículo e o ladrão.

A equipe Bravo, também no apoio da operação, fez patrulhamento próximo a Avenida Independência, e na rua Luiz Kava, avistou o indivíduo com as características repassadas pela vítima e fez a abordagem. Com o homem foram encontrados uma pistola Taurus cal.380 com 12 cartuchos intactos no carregador, o celular da vítima e outro aparelho que ele disse ter achado às margens da rodovia 423. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.