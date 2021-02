GM prende trio que aplicava golpes no Centro

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Três homens suspeitos de aplicar golpes no centro de Araucária, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia pela Guarda Municipal na manhã desta segunda feira, 22 de fevereiro.

Uma das vítimas relatou à equipe que foi abordada por um homem nas proximidades de um banco, logo após ter feito um saque no caixa eletrônico. Este teria lhe mostrado um envelope de depósito bancário, dizendo que ela teria deixado cair. Como não reconheceu o envelope, a mulher disse que não era seu. Nesse momento entra o segundo golpista na conversa, e diz ser o dono do envelope, que continha dinheiro e um cheque no valor de R$6.000,00.

O homem agradece ao comparsa e dá a ele uma sandália nova que estava em uma caixa, como recompensa, e para a mulher, ele oferece um vale-compra de uma loja, no valor de R$100,00 e ainda oferece parte do valor do cheque quando ele descontar no banco. Para isso, ele pede que a mulher e o outro homem deixem algo em garantia. Sem desconfiar que se tratava de um golpe e que os dois homens eram cúmplices, a vítima deixa a sua bolsa com ele, e todos os seus pertences, como celular, documentos pessoais e os R$300,00 que havia sacado no caixa do banco.

Como os dois sumiram de seu campo de visão, a vítima desconfiou e pediu ajuda a um atendente de loja, que presenciou parte da cena, e inclusive gravou os números da placa do veículo em que estavam os golpistas. O atendente fez contato com a Guarda Municipal, que deslocou uma viatura para dar atendimento à mulher. A Central também alertou as demais guarnições sobre as características do veículo.

Uma das equipes acabou encontrando o veículo Renault Scénic na rua Luiz Armando Ophis, no bairro Estação. Os GMs deram voz de abordagem, mas o motorista não obedeceu e acelerou. A equipe fez o acompanhamento do veículo até a rua João Assef, onde o motorista acabou parando. Foi solicitado que os homens desembarcassem, porém ao descer, o passageiro do banco traseiro jogou uma bolsa para baixo do carro, o que foi percebido pela equipe. No bolso de um dos ocupantes do veículo foi encontrada a quantia de $315,00. Com o terceiro indivíduo, nada foi encontrado.

Ao revistar o veículo, foi encontrado o celular da vítima já restaurado, e na bolsa jogada embaixo do carro, estavam todos os pertences da mulher, cartões de banco e documentos pessoais. Foram encontrados também no interior da Scénic, a sandália que o golpista deu a seu comparsa e um envelope de depósito lacrado contendo vários papéis dobrados, simulando maços de dinheiro. Os três ocupantes do veículo foram encaminhados para Delegacia para as providências, e terão que explicar também, uma suposta adulteração na numeração de identificação do Renault Scénic.