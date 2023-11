GMA acelera preparativos da edição do projeto Papai Noel Azul deste ano

O setor de projetos da Guarda Municipal de Araucária está acelerando os preparativos para mais uma edição do projeto Papai Noel Azul, que foi criado em 2012, no intuito de promover uma aproximação maior entre a instituição e a comunidade. A agenda deste ano está lotada, o projeto estará presente nas festividades natalinas que vão ocorrer no Parque Cachoeira, e estão previstas visitas em várias escolas, CMEIs, empresas e associações.

Para que o projeto atinja o resultado esperado, a GMA conta com o apoio de empresas e população em geral, no sentido de arrecadar doces, pirulitos, balas e pipocas, que serão doados para milhares de crianças nos locais onde o Papai Noel fará visitas. A expectativa da GMA é superar o número de crianças atendidas no ano de 2022, que ultrapassou 10 mil.

Entre as atividades realizadas no ano passado, a GMA visitou instituições de ensino, Casa de Acolhimento do Município, com destaques para a participação do projeto no Natal Iluminado, que aconteceu na Praça da Bíblia entre os dias 02 e 23 de dezembro e a carreata com a presença da família Noel, onde foram distribuídos kits de doces, arrecadados através de desafios entre os plantões da Guarda Municipal e parceiros do comércio local.

“Em 2022 arrecadamos mais de uma tonelada de doces, que foram distribuídos em diversas comunidades durante todo o mês de dezembro. Este ano estamos prevendo um número muito maior de atendimentos. Queremos manter vivo o Papai Noel Azul, que já vem acontecendo há 8 anos consecutivos e se tornou um referencial dentro da instituição e também para a comunidade em geral. O sucesso alcançado até agora nos motiva a dar continuidade a este trabalho. Importante destacar também o apoio incondicional do nosso secretário municipal de Segurança Pública Lincoln Stygar para que este projeto se mantenha firme e atuante”, destacou a GM Evanir Lopes.

História do projeto

O Papai Noel Azul da GMA começou em 2012, por iniciativa de servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública que, de forma voluntária, realizaram inúmeras ações com intuito de promover interação entre segurança pública e a comunidade. Nos anos seguintes houve uma pausa, sendo retomado em 2016, permanecendo de forma ininterrupta.

Em 2020, mesmo com as restrições por conta da pandemia, foi possível contemplar, de forma adaptada à atual realidade do momento, duas escolas do Município, onde foram atendidas aproximadamente 300 crianças. Em 2021, ainda com restrições por conta da Covid-19, a equipe responsável conseguiu contemplar quatro locais, sendo três escolas municipais e uma associação de reciclagem do Município, somando ao todo mais de 500 atendimentos.

Isso tudo além dos atendimentos realizados entre os dias 19 a 23 de dezembro, na Praça da Bíblia, onde o Papai Noel Azul recebeu a visita de mais de 3 mil crianças. “No dia 25 de dezembro do ano passado, nossas equipes operacionais fizeram uma carreata por alguns bairros da cidade, com a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel Azul. Eles desfilaram em carro aberto, levando alegria e a magia do Natal a vários bairros e comunidades carentes”, concluiu Evanir.