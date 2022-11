GMA e Trânsito intensificam blitzes para flagrar motoristas que dirigem alcoolizados

A Guarda Municipal de Araucária e o Departamento de Trânsito tem intensificado a fiscalização no sentido de flagrar motoristas dirigindo alcoolizados. Desde o dia 1º de novembro até agora, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil 15 condutores que foram flagrados dirigindo embriagados e/ou que se envolveram em acidentes e estavam sob efeito de álcool.

Somente no domingo (13), dois condutores embriagados foram presos pela GMA. Às 21h30, o condutor de um Gol colidiu contra um caminhão, no cruzamento da PR 423 com a rua Jerônimo Durski. A equipe de trânsito atendeu a ocorrência, que felizmente não teve vítimas. Os dois motoristas foram convidados a fazer o teste do bafômetro, porém apenas o condutor do caminhão se prontificou e o teste dele não constatou presença de álcool no sangue. O condutor do Gol, que apresentava sinais de embriaguez, se recusou a realizar o teste. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante por embriaguez ao volante.

Ainda no domingo, por volta das 03h15 da madrugada, a viatura da GMA se deparou com um veículo GM Ônix na rua Minas Gerais, em velocidade incompatível com a via. O condutor seguia fazendo zigue zague, sendo assim, foi abordado e teve dificuldade em desembarcar do veículo pois apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele também se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi detido em flagrante por embriaguez ao volante e conduzindo à DP, para as medidas cabíveis. O veículo foi recolhido ao pátio da Secretaria Municipal de Urbanismo porque estava com pendências administrativas.