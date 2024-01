GMA prende homem com mandado de prisão pelo crime de estupro

Na manhã da última quarta-feira, 17 de janeiro, por volta de 08h, a Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento pela Rua Amor Perfeito, no bairro Campina da Barra, quando foi parada por um cidadão que passava pelo local.

O morador relatou à polícia que havia ouvido gritos e pedidos de socorro saindo de uma casa que ficava na mesma rua.

Os agentes foram até o endereço informado, e conversaram com um homem que dizia ser morador da residência em questão. O sujeito relatou às autoridades que não houve nenhuma situação envolvendo gritos e pedidos de socorro.

Os policiais pediram os dados pessoais do sujeito para o preenchimento do relatório, e ao checar as informações via Sistema SESP/PR, foi encontrado um mandado de prisão pelo crime de estupro.

Imediatamente o indivíduo recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as medidas cabíveis.