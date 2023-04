GMA prende homem por tráfico de drogas, que estaria levando encomenda para “cliente”

Na última quinta-feira (13), por volta de 02h50, uma equipe da Guarda Municipal estava em patrulhamento pela R. José Ribinski, no bairro Cachoeira, quando avistou um veículo Renault Logan que estava em uma velocidade acima do permitido.

No momento da abordagem, os agentes perceberam o motorista jogando algo para fora do veículo. Após a realização da busca pessoal e veicular, os guardas revistaram a pequena bolsa jogada fora, onde foram encontradas 7 embalagens estilo “zip lock” que continham cocaína. Já no carro, a equipe encontrou uma máquina de cartão e dois aparelhos celulares de origem duvidosa.

Ao ser questionado sobre a origem das drogas e dos aparelhos, o indivíduo relatou que realiza tráfico de drogas e estaria levando uma encomenda para um “cliente”. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à delegacia para as providências cabíveis.