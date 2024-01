Golpistas alteram número de contato de comércios no Google para enganar consumidores

A Secretaria da Segurança Pública (Sesp-PR) in formou, por meio de um portal de notícias, que nos últimos 5 anos, quase 475 mil casos de estelionato foram registrados no estado do Paraná. Isso nos leva a crer que, infelizmente, o golpe de estelionato é muito comum na sociedade onde vivemos, principalmente com o avanço da internet. Mas a boa notícia é que as pessoas estão ficando mais atentas, e em qualquer suspeita de golpe, mesmo que seja mínima, já estão tomando providências para se protegerem.

No entanto, ao mesmo tempo, em que os cidadãos estão ficando mais cautelosos, os golpistas estão se aperfeiçoando cada vez mais em suas artimanhas. E é por isso que um novo golpe está ganhando força na praça. Recentemente, uma pizzaria de Araucária acabou sendo vítima de golpistas, porém foram seus clientes os mais atingidos.

O proprietário da pizzaria, que preferiu não se identificar, relatou que, por meio de uma cliente, ficaram sabendo que o número do restaurante estava alterado nas informações do ‘Google Meu Negócio’. Segundo ele, o número já foi corrigido e os clientes foram avisados através do perfil do restaurante. “Não sabemos quantos clientes no total foram enganados pelos golpistas. Felizmente já conseguimos resolver a situação, e agora ficaremos mais atentos às informações do Google para isso não ocorrer novamente”, explica.

Como o golpe acontece?

Atualmente é muito fácil procurar as informações de uma empresa, seja do ramo alimentício ou de serviço. Basta pesquisar o nome do comércio no Google, que aparecem todas as informações, como endereço, horário de funcionamento, número de contato, avaliações de outros clientes, e até mesmo fotos do local. Entretanto, além de ser muito fácil ter acesso a essas informações, também é muito simples modificá-las. E foi dessa forma que a pizzaria acabou sofrendo o golpe.

Vendo a facilidade da modificação, um golpista acabou alterando o número da pizzaria para um contato onde os clientes pudessem entrar em contato diretamente com ele. “Foi isso que ocorreu, uma cliente, ao procurar as informações da pizzaria no Google, entrou em contato com o número que estava sendo divulgado, e acabou falando diretamente com o bandido”, disse o dono da pizzaria. Ele acrescentou que no decorrer da conversa, a cliente acabou desconfiando da situação e conseguiu entrar em contato com a pizzaria de outra forma, relatando o ocorrido.

Como o golpista age

A alteração de informações da empresa no Google ocorre de uma forma muito simples e fácil. Na aba onde os dados ficam disponíveis, existe uma opção intitulada como “Sugerir uma alteração”, onde qualquer pessoa tem o poder de modificar as informações da empresa. Além disso, de acordo com um especialista em marketing, o Google não envia um e-mail ou qualquer notificação de que a informação foi alterada.

A plataforma de Ajuda do Google, na aba ‘Central de Ajuda’, explica que é preciso realizar a verificação da empresa antes de realizar a alteração. Mas essa informação não foi confirmada.

Como evitar?

O especialista explica que não tem um método específico de como evitar a situação. Ele também fala que a única postura que deve ser adotada pelos proprietários é permanecerem atentos às informações do Google, e sugeriu que uma pesquisa seja feita com uma certa frequência para a verificação dos dados, e no caso de haver erros, que estes sejam corrigidos imediatamente.

O que diz a polícia

A Delegacia de Polícia de Araucária informou que ainda não recebeu nenhuma denúncia com relação a este tipo de golpe, no entanto, reforçou a importância de a população registrar a denúncia sempre que suspeitar estar sendo vítima de algum golpe.

“O registro através do boletim de ocorrência pode ajudar a polícia a descobrir o modus operandi dos golpistas. Se não tivermos condições de investigar por aqui, encaminharemos para o Núcleo de Combate aos Cibercrimes – Nuciber, da Polícia Civil, a quem compete investigar esse tipo de crime”, declarou o delegado Erineu Portes.

Edição n.º 1398. Victória Malinowski e Maurenn Bernardo