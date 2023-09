Goura vem a Araucária defender pré-candidatura a prefeito de Fábio Alceu

O deputado estadual Goura Nataraj (PDT) esteve em Araucária na noite da última segunda-feira, 25 de setembro, para um encontro com pedetistas locais. A reunião foi realizada na sede da AECIAR e contou com a presença também de outras figuras conhecidas do bioma político araucariense.

Além de debater o cenário político estadual e local, o bate-papo serviu para que Goura reafirmasse que o ex-vereador Fábio Alceu é o nome do PDT para disputar as eleições majoritárias de 2024 em Araucária.

Obviamente, como a legislação eleitoral não autoriza que interessados em disputar pleitos vindouros se identifiquem como candidatos, o nome de Fábio Alceu é apresentado sempre como pré-candidato. Pelo menos até que o pleito se inicie para valer.

Em conversa com esta Coluna, Goura afirmou que dentre os projetos municipais que o PDT quer patrocinar em 2024 a candidatura de Fábio em Araucária é tida como prioritária. “Acreditamos que o Fábio Alceu é um bom nome para uma cidade muito importante para o Estado como é Araucária”, analisou.

Ainda durante o encontro desta última segunda-feira, filiados ao PDT que almejam uma candidatura a vereador também puderam se apresentar.