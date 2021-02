Governador Ratinho Junior anuncia novo decreto, com medidas mais drásticas para conter a Covid 19

Compartilhe esta notícia

Na manhã desta sexta-feira, 26 de fevereiro, o governador do estado, Ratinho Junior, anunciou um novo decreto, com uma série de medidas restritivas para conter a propagação do coronavírus em todo o Paraná. As medidas, que foram tomadas em comum acordo com prefeitos de todos os municípios, visam evitar que o estado entre em colapso na Saúde. Elas começam a valer a partir deste sábado, 27, e vão vigorar até o próximo dia 8 de março.

Serviços e atividades não essenciais serão suspensos, haverá restrição de circulação em espaços e vias públicas no horário das 20h às 05h e fica proibida a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo no período das 20h às 05h.

Também foi decretada a suspensão das aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, cursos técnicos e em universidades públicas e privadas. O expediente dos trabalhadores deverá se adequar aos horários de proibição provisória de circulação definidos no decreto.

Atividades religiosas deverão ocorrer somente com atendimento

individual ou culto on-line. Outra medida envolve o REGIME DE TELETRABALHO para Órgãos do Estado. Para lanchonetes e restaurantes, serão PERMITIDOS apenas delivery, drive-thru e Take away.

Empresas e comércios deverão priorizar a substituição do regime de trabalho presencial para o teletrabalho, quando possível. Hospitais públicos e privados terão que suspender as CIRURGIAS ELETIVAS por 30 dias, para assegurar o estoque de medicamento anestésico e reduzir demanda por leitos hospitalares.

Novos leitos

Diante do quadro de gravidade na Saúde, o governo do estado também está abrindo 99 leitos de uti e 153 leitos clínicos, nos seguintes hospitais:

Hospital Zona Sul de Londrina: 30 leitos clínicos

Hospital Zona Norte de Londrina: 20 leitos clínicos

Hospital do Coração de Londrina: 10 leitos de uti

Hospital Bom Jesus de Ivaiporã: 4 leitos de uti e 4 leitos clínicos

Hospital Regional de Ivaiporã: 10 leitos clínicos

Hospital Regional de Francisco Beltrão: 6 leitos de uti

Hospital São Pelizzari (Palmas): 3 leitos de uti

Hospital Cruz Vermelha – Castro: 10 leitos de UTI e 25 leitos clínicos

Hospital Municipal – Foz do Iguaçu: 20 leitos de UTI e 30 leitos clínicos

Hospital Metropolitano – Sarandi: 20 leitos de UTI e 34 leitos clínicos

Hospital Santa Rita – Maringá: 5 leitos UTI

Hospital Municipal – Maringá: 10 leitos de UTI

Hospital Municipal – Cascavel: 6 leitos de UTI

Hospital Regional do Litoral – Paranaguá: 5 leitos de UTI

Texto: Maurenn Bernardo