Grande final da Primeirona terá a transmissão do Jornal O Popular neste domingo (22)!

O Grêmio Esportivo Araucariense e o Contenda Futebol Clube vão decidir quem ficará com o troféu do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona, na categoria Adulto. A decisão será neste domingo (22/10), às 15h. Já os times do Chantilli e do Gapar decidem no sábado (21), às 15h, quem será o campeão da categoria Juvenil. As duas partidas decisivas acontecem no Estádio Municipal Emilio Gunha.

A final do Adulto terá transmissão ao vivo pelo Jornal O Popular, algo inédito na história do esporte amador local. A partida será levada aos lares de mais de 150 mil araucarienses, e para acompanhar, basta ter em mãos um celular com acesso à internet.

Parcerias

A transmissão da final da Primeirona é uma promoção do Jornal O Popular e da Liga Desportiva de Araucária (LDA) e contará com o apoio de diversos parceiros, entre eles a Take 11, que ficará responsável pela captação das imagens e organização técnica da transmissão. Com o mesmo DNA araucariense que O Popular, a Take 11 tem longa experiência nesse tipo de projeto, o que garantirá que os amantes do futebol tenham ao alcance dos olhos, imagens e áudio de alta qualidade.

A narração da grande final ficará a cargo de Barbosa Filho, os comentários serão de Daniel Kochmann, dentre outros convidados. Cinco câmeras instaladas em diversos pontos do campo garantirão que os telespectadores não percam nenhum lance da partida. Para proporcionar uma experiência ainda mais inesquecível, um drone captará imagens aéreas da partida e da torcida que estiver presente no Emílio Gunha.

A transmissão contará ainda com o apoio de empresas que – assim como O Popular – acreditam no esporte araucariense. São elas: VKR Empreendimentos, Móveis Kujawa, Baleia Terraplanagem, Icea Estofados, Med Prev, LC Soldas, Fada Madrinha Esportes, Mundolar e Conectsul.

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), também é uma das principais apoiadoras desse projeto de eternizar a Primeirona 2023. Gestora do Estádio Emílio Gunha, a pasta está responsável por fornecer parte da infraestrutura que abrigará as equipes de transmissão da partida.

Dirigentes dos clubes finalistas estão na maior expectativa

O presidente do Contenda, Luiz Carlos Kleink, disse que o time teve que fazer um descanso forçado por conta das chuvas, que atrapalharam os treinos, no entanto, esta semana retomou com muita garra e determinação. “Vamos buscar essa conquista, apresentando o melhor futebol que a nossa equipe possa proporcionar. Sabemos que vai ser uma decisão difícil, pelo nível do adversário, mas a vontade de vencer é enorme, por isso acreditamos na superação dos nossos atletas, que farão o possível para trazer para nossa cidade esse título, depois de uma longa data”, declarou Kleink.

Para o diretor técnico do Grêmio, Luiz Arthur Costa (Luizinho), as decisões tomadas pela Liga Desportiva em transferir a partida da final por conta das chuvas, visando garantir a segurança dos atletas, foram importantes e acertadas. “É claro que a gente queria que já tivesse terminado no primeiro dia programado, mas entendemos que se o jogo acontecer em um dia sem chuva, teremos muito mais torcedores no estádio. Fico feliz em ver que essa final de campeonato está sendo muito bem organizada, contamos com a ótima divulgação do jornal O Popular e, com certeza, será um espetáculo de futebol para todos”, comentou Luizinho.

Onde assistir?

A final da Primeirona será transmitida ao vivo pelas páginas do O Popular no Facebook (www.facebook/opopulapr) e no Youtube (@jornalopopulardoparana).

Decisão do título – domingo (22/10) Local do jogo: Estádio Municipal Emílio Gunha Horário: 15h

Edição n.º 1385