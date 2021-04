Grave acidente deixa vítima fatal na PR 423 e um ônibus em chamas

Foto: divulgação

Um motorista perdeu a vida em um gravíssimo acidente ocorrido no final da tarde desta terça-feira, 13 de abril, no Km19 da PR 423, rodovia que liga Araucária a Campo Largo. Segundo informações, o motorista de um veículo não teria respeitado a sinalização de “pare” existente no acesso, e entrado direto na rodovia. Um caminhão tanque, que vinha de Araucária, não conseguiu frear, ainda tentou desviar, mas acabou atingindo em cheio o carro. Nesse mesmo instante, um ônibus, que vinha de Campo Largo, tentou tirar o veículo para escapar da colisão, mas acabou tendo a parte traseira atingida, explodiu e pegou fogo, sendo totalmente destruído pelas chamas. No ônibus estava apenas o motorista, que conseguiu sair ileso.

Infelizmente o motorista do veículo não teve a mesma sorte. Após colidir, a carreta tombou e arrastou o carro para uma ribanceira. O caminhão caiu em cima do mesmo e o condutor morreu no local. O motorista da carreta teve ferimentos, mas sem maiores gravidades, e foi atendido pelo Siate. Também há informações de que o condutor do veículo seria um taxista de Araucária.

Duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros e equipes da Defesa Civil atenderam o incêndio. Órgãos de trânsito organizaram o congestionamento que se formou no local.