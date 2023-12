Grêmio e Projeto Vencer farão a grande final da Copa Verão no próximo domingo (17)

Tudo que é bom dura pouco e a 1ª Copa Verão Projeto Vencer chegou à sua final. A decisão do título será no próximo domingo, 17 de dezembro, entre os times do Grêmio e do anfitrião do campeonato, o Projeto Vencer. O jogo será às 11h, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

Antes da partida final vai acontecer a decisão do 3º e 4º lugares, às 9h, entre o América e o projeto de Olho no Futuro. Lembrando que na semifinal o Grêmio venceu o América por 4X0 e o Projeto Vencer ganhou do projeto De Olho no Futuro por 5X0.

Os dois times são merecedores de estarem na final, pois fizeram excelentes campanhas. Nos 6 jogos que disputou o Grêmio contabilizou 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, somando 16 gols marcados e 8 sofridos. Terminou a fase classificatória em primeiro na chave e até este momento também tem o artilheiro da competição, o jogador Luiz Carlos Negrelli, com 07 gols.

O Projeto Vencer totalizou 6 jogos, somando 5 vitórias e 1 empate, com 29 gols marcados e 8 sofridos. O time tem o segundo artilheiro da competição, o Jean, com 6 gols marcados e o goleirto menos vazado Alessandro com 08 gols sofridos.

“Os dois finalistas também fizeram as duas últimas finais da Copa Tião Calado e da Copa Inverno, então podemos esperar um jogo eletrizante para este final de campeonato”, diz o organizador da Copa Verão, Jamil de Jesus dos Santos. Acompanhe a tabela dos jogos.

Domingo – 17 de dezembro Local – Estádio Pedro Nolasco Pizatto 9h – disputa de 3º e 4º lugares / América X De Olho no Futuro 11h – decisão do 1º lugar / Projeto Vencer X Grêmio

Edição n.º 1393