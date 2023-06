Grêmio e Projeto Vencer farão a grande final da II Copa Tião Calado

As equipes do Grêmio Araucariense e do Projeto Vencer vão disputar o troféu de campeão da II Copa Tião Calado no próximo domingo (18/06). Na semifinal o Grêmio empatou com o América em 1X1 no tempo regulamentar, mas nos pênaltis acabou vencendo por 7X6. Já a equipe do Projeto ganhou do América por 3X2 e garantiu vaga na final. Os times que perderam irão disputar o troféu de bronze.

O vencedor vai faturar o troféu de campeão e mais R$2.500,00, o segundo colocado ganhará um troféu e R$.1500,00, o terceiro receberá um troféu e R$1.000,00 e o quarto colocado receberá um troféu e R$500,00.

Projeto Vencer garantiu a vaga após derrotar o América.

Final Copa Tião Calado domingo (18/06)

Local- Estádio Pedro Nolasco Pizatto

11h – Grêmio X Projeto Vencer

Disputa 3º lugar

9h – Everest X América

Edição n. 1367