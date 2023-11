Grêmio joga na 9ª rodada da Copinha neste sábado (4) e Araucária fica de folga

A 9ª rodada da Copinha Repescagem estava prevista para sábado (21/10), porém foi cancelada devido às chuvas. Os organizadores da competição decidiram remarcar a rodada para o próximo sábado (04/11), mantendo os mesmos jogos.

O Araucária, que se mantém firme na liderança do torneio e está a um passo das semifinais, estará de folga na próxima rodada. Já o Grêmio, que está na terceira posição do torneio, com grandes chances de classificação, enfrentará o Real Deportivo Solidariedade, às 8h45, no campo do Tropical.

Edição n.º 1387