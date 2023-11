Grêmio vence o Real Deportivo Solidário e fica mais perto da semifinal da Copinha da Repescagem

Depois de uma semana de folga forçada por conta das fortes chuvas, a Copinha da Repescagem voltou a ter rodada no último sábado, 04/11.

O time do Araucária não jogou, mas já está com grandes chances de se classificar para as semifinais.

A equipe do Grêmio jogou em casa, recebeu o Real Deportivo Solidário e venceu por 3X0. Com este resultado, o time segue firme na competição e busca consolidar sua classificação para as semifinais. No próximo sábado (11/11) os dois times araucariense vão se enfrentar. O local do jogo e o horário ainda não foram definidos.

A Copa da Amizade, que teve a participação de três times araucariense, os dois que estão na disputa da Copinha e o Costeira, terá disputa final entre o Vila Sofia e o Real Pinhais, em dois jogos, cujos locais e horários ainda não foram definidos.

