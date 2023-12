Grupo Amigos do Resenha agradece participantes e apoiadores da Carreata de Natal

No último domingo, 17 de dezembro, uma carreata em comemoração ao Natal passou pelas ruas de Araucária distribuindo kits de doces para a criançada. A ação social dos Amigos do Resenha acontece anualmente, sendo essa a 7ª edição, mantendo o sucesso de anos anteriores.

Após esse passeio pela cidade, uma confraternização foi realizada entre as ruas Boleslau Wzorek e Natália Campanholo, que contou com vários brinquedos infláveis, além da distribuição de lanches para a comunidade. O evento reuniu em revezamento durante o dia, cerca de 800 crianças, todas elas se divertiram pra valer.

Participaram da carreata 50 carros, alguns caminhões e motos, movimentando as ruas por onde passaram. Os integrantes do Amigos do Resenha, que se fantasiaram de heróis e Papai Noel, distribuíram cerca de 10 mil kits de doces pela cidade, além de mais alguns kits durante a confraternização. As crianças também ganharam algodão-doce, pipoca salgada, água, suco e refrigerante.

Um dos integrantes do projeto, Christian, agradeceu a todos que compareceram. “Em nome dos Amigos do Resenha, quero agradecer a cada um pelo apoio financeiro, e as pessoas que de alguma forma nos ajudaram com doações e outros recursos. Obrigado por nos ajudarem a fazer novamente essa festa para as crianças da nossa cidade. Já começamos o projeto para o ano que vem, nos esforçando para que seja cada vez mais linda!”

“Já são 7 anos de projeto, e a cada ano sinto uma sensação nova. Olhar o sorriso de cada criança, alimentada pela imaginação dos heróis e pelo espírito natalino, me faz refletir sobre tudo e procurar sempre uma melhor versão”, relata com emoção Guilherme “Chapolim”.

Nessa edição a criançada recebeu a presença do herói Thor, que pela primeira vez teve a participação direta no evento. “Sempre participei, mas não como personagem. Confesso que é mágico a sensação, é inexplicável ver que com tão pouco conseguimos fazer muitas crianças sorrirem. Obrigado a todos que colaboraram, e que venham as próximas”.

VICTORIA MALINOWSKI