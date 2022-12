Grupo de amigos realiza carreata em comemoração ao Natal

Fantasiados de super-heróis e Papai Noel, os integrantes do projeto chamado “Amigos do Resenha” organizam anualmente uma ação social para distribuir doces para as crianças. A carreata, que neste ano terá sua sexta edição no domingo (11/12), irá distribuir vários kits de doces para os pequeninos. Depois da carretara os amigos irão se concentrar em um campo, onde será montada uma estrutura para receber as famílias e haverá distribuição de doces e lanches, não podendo faltar também brinquedos para a diversão da criançada.

Christian, um dos integrantes do projeto, relata que o objetivo é proporcionar um Natal mais acolhedor e divertido para as crianças que não tem esta oportunidade. “Queríamos passar uma mensagem legal, para motivar as pessoas a ter compaixão e tentar melhorar cada vez mais”, diz.

A concentração da carreata dos Amigos do Resenha terá concentração na rua Boleslau Wzorek, n°135, com saída prevista para às 13h. Já a festa começa às 15h, no campo da rua Lírio Bonetto.