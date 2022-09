Grupo de cavaleiros organiza cavalgada para o dia 7 de setembro

Os cavaleiros Gessé Leal, Rafael Paraná e Gil Rodrigues estão organizando uma cavalgada em comemoração ao Dia da Independência, 7 de setembro, que será aberta à participação de toda a população. A saída acontecerá perto da UPA Costeira, às 9h, com destino à Praça da Bíblia. Neste ponto haverá uma segunda concentração, com saída às 11h30, em direção ao Centro de Eventos Juliartes, no bairro Porto das Laranjeiras, onde haverá almoço e sorteio de brindes.

Segundo os organizadores, durante todo o trajeto a cavalgada será acompanhada por um trio elétrico, com a presença do comentarista de rodeios Cleiton Moraes. “Lá no rancho do Rafael Paraná (Juliartes) também teremos a apresentação da dupla sertaneja Willian e Luan, que vão animar o pessoal”, comenta Gessé.

Mais informações sobre o evento poderão ser obtidas através do telefone (41) 99519-2659.