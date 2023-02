Grupo de Escoteiro Gralha Azul está com inscrições abertas para novos integrantes

O 6° Grupo Escoteiro Gralha Azul de Araucária tem mais de 40 anos de história e segue em pleno funcionamento, desafiando crianças, jovens e adolescentes a serem atuantes em suas comunidades, responsáveis pelas suas escolhas, respeitando o próximo e a natureza e promovendo a paz. Este ano os escoteiros retomam as atividades, após um período de férias, no próximo sábado (04/02), no Colégio CTI, no horário das 14h às 17h.

Para 2023, o grupo está com vagas abertas e as inscrições podem ser feitas no próprio sábado, no CTI, no horário das 15h às 16h30. As vagas são limitadas para crianças de 6 anos e meio a 9 anos. No momento da inscrição é necessário pagar uma taxa de R$16,00 e levar os seguintes documentos: cópia do RG (ou certidão de nascimento) e CPF da criança ou jovem), cópia do RG e CPF do responsável, cópia do comprovante de residência.

Sobre o escotismo

É um movimento de educação não formal, que coopera com outros agentes educativos como a família e a escola, buscando o desenvolvimento integral e a educação permanente de crianças, jovens e adolescentes.

O método educativo escoteiro tem uma proposta aberta a todos os jovens, sem nenhum tipo de distinção, com visão inclusive que atende e valoriza a diversidade. Busca ativamente as formas de facilitar para os menos privilegiados a participação plena e em condições iguais.