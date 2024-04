Grupo Estância Araucariense promove Domingo Campeiro com almoço e tarde dançante

O grupo gauchesco Estância Araucariense convida toda população araucariense para participar do 9º Domingo Campeiro Entre Amigos, com início às 11h, no Centro de Eventos Rodzina, que fica na Avenida Prefeito Romualdo Sobocinski, 80, em Lagoa Grande.

O almoço campeiro acontece no domingo, 14 de abril, em comemoração à formatura do curso de dança gauchesca, dos professores Plauto e Célia.

O público poderá conferir ainda uma belíssima apresentação do grupo Estância Araucariense. À tarde, a partir das 15h, começa a tarde dançante com animação do Grupo Gaitaço.

No cardápio do almoço haverá churrasco, porco, galeto, linguiça, risoto, arroz branco, maionese, farofa e saladas. O valor do convite é R$50,00 para adultos e crianças de 5 a 10 anos pagam R$25,00. Os convites somente para a tarde dançante custam R$ 20,00. Os ingressos para o almoço são limitados e as vendas acontecem até o dia 12/04, pelo fone (41) 99605-3168.