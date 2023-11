Grupo Risotolândia promove mutirão de vagas: são cerca de 300 oportunidades de emprego

O Grupo Risotolândia, líder no mercado de refeições coletivas no Sul do país e uma das principais empresas do setor no Brasil, com mais de 70 anos de atuação no mercado e com um time de 5 mil profissionais, está com diversas vagas para contratação imediata.

A empresa oferece diversos benefícios, como vale-alimentação, refeição no local ou VR, plano de saúde e odontológico, cartão farmácia com subsídio da empresa, seguro de vida, kit maternidade, kit escolar, auxílio-funeral, auxílio óculos, assessoria jurídica, cursos de formação 100% gratuitos e clube de descontos.

As vagas são para Araucária (PR) e Curitiba, para os cargos de auxiliar de cozinha, meio oficial e cozinheiro, auxiliar de higienização, estoquista e auxiliar de massas.

Os interessados também podem entrar em contato pelo WhatsApp: (41) 99138-4805.

Mutirão de vagas

04/12/2023

Horário: 14h às 16h

Senhas serão distribuídas até às 15h

A empresa fica na Rua Luís Franceschi, 657 – Thomaz Coelho (Araucária).