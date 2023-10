Guarda Mirim abre inscrições para processo seletivo de novos integrantes

A Guarda Mirim de Araucária continua com suas atividades externas, visando ampliar o conhecimento e proporcionar novas experiências aos seus alunos. No dia 26/09 o grupo participou de uma visita ao Forte do Pinheirinho, onde foi realizado um tour dentro da unidade militar.

Os alunos puderam conhecer um pouco da rotina diária do efetivo e acompanharam palestras e brincadeiras ministradas pelos militares. Também tiveram contato com os materiais utilizados pelos integrantes das Forças Armadas.

No dia 21/09 a Guarda Mirim prestou uma homenagem póstuma ao Guarda Municipal Seu João. Eles cantaram o Hino Nacional e em seguida fizeram a oração do Pai Nosso, pedindo que Deus conforte os familiares do Seu João.

Novas vagas

Você que tem entre 12 e 14 anos também pode fazer parte da Guarda Mirim, que está com inscrições abertas para um processo seletivo de novos integrantes para o ciclo 2024. São 30 vagas no total, além de 20 vagas para cadastro de reserva. Este programa visa envolver toda a comunidade, com o propósito de criar cidadãos conscientes e participativos.

Podem participar da seleção adolescentes que estejam matriculados no ensino público ou particular no período da manhã ou da noite e que tenham disponibilidade para participar das atividades do projeto no período da tarde. As atividades incluem cursos teóricos e práticos nas áreas de segurança pública, direitos humanos, cidadania, meio ambiente, informática, entre outras. Os adolescentes também auxiliam em serviços administrativos em órgãos públicos e privados, adquirindo experiência e conhecimento sobre o funcionamento da administração pública.

As inscrições podem ser feitas no link (clique aqui) 1 até o dia 10 de novembro de 2023. Os candidatos deverão preencher um formulário online com seus dados pessoais, escolares e socioeconômicos. Também será necessário anexar os seguintes documentos: cópia do RG, do CPF, do comprovante de residência e do histórico escolar.

O teste de conhecimentos será aplicado no dia 10 de dezembro de 2023, das 9h às 11h, na Escola Archelau de Almeida Torres, que fica na Rua Guanabara, 50, no bairro Iguaçu, próximo ao Parque Cachoeira. O teste será composto por questões objetivas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. O resultado será divulgado no dia 20 de dezembro de 2023 no site da prefeitura e no mural da escola. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Segurança Pública pelo telefone (41) 3614-7570.

Edição n.º 1383