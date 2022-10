Guarda Municipal age rápido e prende quarteto que roubou vidraçaria no bairro Tindiquera

Em uma ação rápida, a Guarda Municipal de Araucária prendeu quatro ladrões na manhã desta sexta-feira (28/10), na rua Marcelino Jasinski, bairro Tindiquera. Tão logo recebeu o chamado de que uma vidraçaria havia sido roubada na região central, a equipe saiu no encalço dos bandidos.



Segundo a GM, quatro elementos invadiram o comércio, roubaram vários celulares e um veículo Citroen. Na fuga, os bandidos acabaram se envolvendo em uma colisão, mas como havia um veículo Uno dando cobertura, eles embarcaram e seguiam em frente. Com as características do Uno em mãos, a GM fez buscas, logo o localizou e conseguiu interceptá-lo. O quarteto foi abordado, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Araucária para as medidas cabíveis.



De acordo com a GM, com o bando, que veio da região do Tatuquara para roubar na cidade, foi apreendido um simulacro de revólver calibre 38, idêntico a uma arma de verdade. Também foram recuperados os celulares roubados.