Guarda Municipal de Araucária agora conta com Banda Musical

Dentro do objetivo de desenvolver potencialidades, do civismo e da socialização, a Guarda Municipal de Araucária (GMA), na última semana, instituiu oficialmente a sua Banda Musical. No momento, 11 integrantes da GMA (dos setores Operacional, Portaria e Motos) fazem parte do grupo e participam dos ensaios. O repertório da banda inclui hinos pátrios e músicas populares e a participação dos guardas pode ocorrer tanto em eventos internos da corporação como em eventos com a comunidade. Recentemente, o grupo se apresentou na abertura do Natal Iluminado, na Praça da Bíblia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), os ensaios da banda já ocorrem desde o mês de agosto; algumas vezes, na sede da secretaria e outras vezes na sede da Guarda Mirim. A SMSP considera importante de os ensaios serem constantes para ajustar o repertório, a embocadura (uso mais adequado dos instrumentos de sopro) e o entrosamento entre os músicos. Parte dos instrumentos é dos integrantes da banda e parte foi obtida pela Prefeitura.

Vestidos com o uniforme da Guarda, os integrantes da banda serão representantes da corporação nos eventos e locais por onde estiverem. Entre os hinos do repertório estão o hino de Araucária, o hino nacional e a canção Fibra de Herói. Mas o repertório do grupo também valoriza músicas da cultura popular e do cotidiano da comunidade.