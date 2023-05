Guarda Municipal derruba quadrilha que cometeu assaltos em cidades vizinhas

Em desdobramento a duas situações de roubo ocorridas na última segunda-feira (22/05), uma delas na localidade de Serrinha, município de Contenda, onde foram roubadas joias e armas e outra no município de Balsa Nova, a Guarda Municipal de Araucária intensificou o policiamento na área rural e conseguiu abordar um dos veículos envolvidos em um dos crimes.

O Fiat Uno, abordado na madrugada de terça-feira (23), era ocupado por três indivíduos. Ao fazer a revista ao veículo, a equipe ROMU encontrou um revólver Cal. 38 municiado e uma grande quantidade de munição de diversos calibres e drogas.

Foram apreendidos um revólver Cal. 38 e 89 munições do mesmo calibre, 27 munições de espingarda Cal. 12”, 13 munições de Cal. 357, 41 munições de Cal. 380, 48 munições de Cal. 22, 31 munições de Cal. 9mm, 05 munições de Cal. 40, cinco balanças de precisão, uma placa balística com identificação do DEPEN, dois radiocomunicadores, 03 KG de maconha, 700 gramas de cocaína.

400 gramas de crack, 17 unidades de droga sintética (Ecstasy), além de carregadores de pistola de três calibres diferentes, máquina de cartões do Mercado Pago, embalagens para drogas e um caderno de anotações com informações sobre a movimentação da venda de entorpecentes.

Os três indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências necessárias.

Edição n. 1364