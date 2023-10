Guarda municipal que também é poeta escreve versos em homenagem à filha

O amor, marca de muitos textos do guarda municipal Aldemiro Matiak, está presente na homenagem feita por ele à filha Estella, de 16 anos.

Nos fragmentos da poesia “Quem dera ser eu, um mágico”, ele a incentiva, com todo cuidado e carinho, a nunca desistir e nem deixar que ninguém interfira nos seus sonhos.

“Sabemos que a adolescência é a fase em que o jovem começa a amadurecer, é o período de busca e descoberta, tudo acontece muito rápido e de forma intensa também. Então pensando nisso, eu escrevi estes versos para minha filha Estella, porque como pai, não quero vê-la desistir dos seus sonhos, mesmo que alguém venha desencorajá-la algum dia”, comentou Matiak, que ama a poesia na mesma intensidade em que ama a farda. Acompanhe, na íntegra, a poesia que ele escreveu para a filha.

“Quem dera ser eu, um mágico”

“… Daqueles que carregam uma boneca, em uma mala!

Ela,

É seu instrumento,

Sua companheira,

De palco,

De vida,

De história!

Mesmo sem vida, para muitos…

Ele, a tem como parceira!

A cada temporada,

Dá a Ela, um vestido novo!

Maquiagem,

Penteado…

Ele, a guarda naquela surrada mala,

Como se fosse a caixinha de música,

Dos sonhos da menina boba!

Que se imagina sentada no cavalinho do Carrossel,

A trotar para um lugar longínquo,

Onde tudo é mágico,

Um faz de conta,

Um mundo perfeito!

A boneca,

Está sempre alegre e feliz…

Sempre pronta para entrar no picadeiro do circo…

Seja ele de suntuosa lona,

Com luzes reluzentes,

Ou,

Aquele mambembe de lonas remendadas,

Que vez por outra,

Acampa em ínfimas cidades…

Ela,

A Boneca de pano,

Toma vida!

Saí da apertada mala,

E, vê a arquibancada lotada!

Petizes,

Moçoilas,

Pimpolhos,

Rapagões…

Olhos vidrados no tablado.

Agora viva,

A boneca de vestido novo,

O rosto coberto,

De cores,

De encantos…

A cada temporada, mais…

Assim como tú, ESTELLA!

A cada primavera,

Ostenta um novo vestido,

As cores do teu rosto,

O brilho que só tu tens,

Se renovam!

És a expressão e a essência,

Do belo e do proibido…

A cada ciclo,

Cresce tua plateia

Aqueles que estavam ali,

Somente pelas guloseimas oferecidas pelos Mascates,

Voltam sua atenção para o tablado!

“É ELA QUEM ESTÁ ALI…”

Sim!!!!

Daqui a pouco,

Não a conheceremos mais!

Muda a cada dia…!

Está mais bela,

À medida que sai da mala…

Vestido novo,

Maquiagem nova,

A alegria de SEMPRE!

Ela está viva!

Estella,

Não deixe ninguém podar tuas asas!

Interromper teus sonhos!

Não acorde ao chamado de quem não te quer ver sonhar…

