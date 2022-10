Guarda Municipal recebe novas viatura

A Guarda Municipal de Araucária (GMA), da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), recebeu 10 novas viaturas modelo Jeep Renegade 1.3 turbo nesta semana. Esse quantitativo já superaria os 9 veículos antigos, porém até o final do mês, mais 10 veículos devem chegar. O contrato de locação dos automóveis é por 2 anos. Já com identificação visual e giroflex, os novos carros devem começar a circular nos próximos dias pelas ruas.



Segundo o diretor geral da SMSP, GM Jair Jerri, as novas viaturas trarão mais agilidade nos atendimentos e não necessitarão de manutenções que as façam ficar fora das ruas por períodos longos. “O contrato antigo estava acabando. As viaturas em uso já estavam ficando comprometidas para o serviço de rua da GMA, que difere em muito de um uso comum”, avalia.



Já o diretor operacional da GMA, Hélio Gomes, reforça a questão do tamanho das novas viaturas, que poderão ser ocupadas por até quatro guardas, o que nos Sanderos era inviável. Outra vantagem é a altura do novo modelo de veículo, que traz mais segurança e facilita o acesso em terrenos acidentados.

Mais veículos



Estão em processo de aquisição mais 15 veículos modelo SUV e 2 caminhonetes. O contrato está sendo assinado pelas empresas vencedoras após publicação do termo de homologação da licitação.