Guarda Municipal salva vida de bebê de 1 mês que se engasgou com leite

Na última terça-feira, 12 de março, a Guarda Municipal de Araucária mais uma vez salvou a vida de um bebê engasgado.

Era noite quando um casal chegou na sede da GMA pedindo socorro, pois sua filha de apenas 1 mês, estava engasgada.

Imediatamente, o agente Matias foi ao socorro da criança e realizou uma manobra de desengasgo. O atendimento deu certo e a bebê voltou a respirar.

Com a escolta de uma viatura da GMA, os pais levaram a pequena ao Hospital Municipal de Araucária (HMA), imediatamente ela foi atendida e estabilizada. A bebê passa bem e está em observação.

A mãe explica que possui duas filhas gêmeas, e que no dia do ocorrido, havia amamentado ambas e as colocou para arrotar. Após isso foi jantar e deixou a babá eletrônica ligada. Quando voltou para o quarto, viu que uma delas estava acordada. Enquanto fazia a nenê dormir, viu pela babá eletrônica que a outra que estava no berço tentava chorar e não conseguia, foi quando percebeu que a pequena estava engasgada.

“Graças a Deus, meu marido estava em casa e gritei por ele, que fez os primeiros socorros. Então resolvemos ir para a Guarda Municipal, porque fica perto da minha casa. Chegamos lá e fomos muito bem atendidos, eles também nos escoltaram até o Pronto Atendimento Infantil (PAI). Só tenho a agradecer pela ajuda tanto dos guardas, quanto dos profissionais do PAI que nos atenderam super bem”, se emociona a mãe da bebê.

Ela também deixa o alerta para outras mães que possuem bebês pequenos: “Sempre vemos tantos casos nas redes sociais e na TV, nunca achamos que irá acontecer conosco. Graças a Deus, eu tinha a babá eletrônica e meu marido estava em casa”.