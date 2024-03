Guarda Municipal tira de circulação traficante que vinha agindo no terminal central

Um traficante de drogas, que costumava utilizar como ponto de vendas o terminal central de Araucária, foi preso pela Guarda Municipal na tarde desta segunda-feira (25/03). A prisão aconteceu quando uma das equipes patrulhava preventivamente pela região do terminal e um dos funcionários do local relatou ter visto o homem vendendo drogas naquela área. Ele também fez uma descrição do indivíduo.

De posse das características repassadas pelo funcionário, a GMA fez uma busca pelos arredores e prontamente conseguiu localizar e abordar o suspeito pertinho dali, na Rua Carlos Cavalcanti. Ao fazer a revista pessoal, os agentes encontraram dentro de uma pequena pochete que o homem carregava pendurada ao corpo, 53 invólucros de maconha e uma quantidade em dinheiro trocado (46 reais).

Diante do flagrante, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araucária para os procedimentos necessários.