Guardas mirins visitam órgãos municipais e se tornam multiplicadores de conhecimento

Jovens integrantes da Guarda Mirim de Araucária estão conhecendo de perto vários equipamentos do Município e também alguns órgãos do poder público.

O objetivo dessas visitas é estabelecer maior integração com a comunidade e proporcionar aos guardas mirins o conhecimento sobre o funcionamento e as responsabilidades de cada setor. “Essas visitas externas fazem parte da grade curricular anual da Guarda Mirim, referente a disciplina de Cidadania. É gratificante saber que esses jovens assimilam e multiplicam esse aprendizado com a família e com os amigos e isso refletirá positivamente num futuro próximo, formando adultos mais responsáveis”, afirma Paranhos, coordenador da Guarda Mirim.

Na lista dos locais já visitados estão a Aldeia da Solidariedade, Parque Cachoeira, sede da Guarda Municipal, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, onde tiveram a oportunidade aprender sobre a rotina operacional e as atribuições de diversas secretarias municipais. No roteiro das visitas que ainda serão realizadas este ano estão o Quartel do Exército no Pinheirinho, Teatro Municipal, Horto Municipal em Guajuvira e Projeto Reciclar da Secretaria do Meio Ambiente. Também está previsto um acampamento entre os integrantes da Guarda Mirim.

Na Prefeitura os guardas mirins foram recebidos pelo prefeito Hissam Dehaini e a vice Hilda Lukalski

Sobre a Guarda Mirim

A Guarda Mirim é um projeto de inclusão social da Secretaria Municipal de Segurança Pública que atende diariamente adolescentes com idades entre 12 a 17 anos, em contraturno escolar. Atualmente são 60 integrantes, divididos em duas turmas, uma com atividades nas terças-feiras e outra nas quintas-feiras, sempre no período da tarde, das 13h às 17h.

Para fazer parte do projeto o jovem deve ter entre 12 a 14 anos e estar matriculado na rede de ensino nos turnos da manhã ou da noite, ele também irá passar por processo seletivo. Quando aprovado, poderá frequentar a Guarda Mirim até completar 17 anos.

A grade curricular do projeto é voltada para preparar os participantes para situações práticas do dia a dia e para formar cidadãos melhores. Os calouros têm aulas sobre História de Araucária, História da Guarda Municipal, Ética e Moral, Direitos Humanos, Educação Ambiental, Símbolos Nacionais (na disciplina de Civismo), Informática e Formatação de Texto (Word). A grade dos veteranos é voltada mais para aspectos que possam auxiliar sua entrada no mercado de trabalho: Oratória, Empreendedorismo, Elaboração de Currículo e Simulação de Entrevista, Educação Financeira, Inteligência Emocional, Planejamento de Vida. “Também temos na grade curricular as aulas de Artes e Ordem Unida, todas as quartas-feiras”, completa Paranhos.

Edição n.º 1381