Guardas municipais ajudam a controlar incêndio no Centro de Araucária

Na madrugada de sábado, 17 de abril, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária foi parada pelo dono de uma loja na rua Major Sezino Pereira, informando que no terreno de seu estabelecimento estaria ocorrendo um incêndio e que seus filhos estariam no imóvel. A GM fez contato com o Corpo de Bombeiros e mobilizou outras equipes da Guarda Municipal, que fizeram a contenção do fogo até a chegada dos brigadistas do CB, que realizaram a extinção do incêndio.

O fogo atingiu entulhos que estavam depositados no terreno e trouxe risco aos prédios vizinhos.