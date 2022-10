Há 10 anos no mercado, Audiba conta também com aluguel de aparelhos auditivos

Há 10 anos no mercado, com a primeira unidade inaugurada em dezembro de 2012, em Curitiba, hoje a Audiba já conta com 4 clínicas, incluindo uma em Araucária. A abertura dessas unidades faz parte de um projeto da inauguração de 10 unidades, sempre buscando atender os pacientes da melhor forma possível e inovando nos serviços e produtos oferecidos.



Na Audiba, além dos serviços de audiometria (avaliação da capacidade de ouvir e interpretar sons) e impedanciometria (avaliação para identificação de infecções e disfunções auditivas), o cliente ainda pode contar com a adaptação de aparelhos auditivos. Agora, a clínica também possui o aluguel de aparelhos, com garantia estendida, que tem a finalidade de atender pacientes de zumbido ou resistentes ao uso da prótese e que precisam se organizar financeiramente. Também é importante relembrar que a clínica oferece manutenção e atendimento domiciliar, cuidando sempre do seu bem-estar.



A prioridade da clínica é sempre o cliente e seu atendimento individualizado, entendendo as necessidades de cada um, com enfoque na saúde auditiva dos mesmos. Para isso, conta com uma equipe de profissionais qualificados, com a mais alta tecnologia e os mais novos recursos referentes a aparelhos auditivos. Na variedade de produtos a Audiba surpreende, oferecendo de aparelhos auditivos a pilhas e carregadores portáteis, que garantem maior tempo de durabilidade e qualidade de vida ao cliente.

A Audiba Araucária está localizada na Rua Pedro Druszcz, 760 – Centro, e o atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 18h. A unidade do Portão, em Curitiba, atende também aos sábados, das 9h às 12h para plantão. O contato da central é (41) 3229-0664. Você também pode acompanhar a Audiba no Instagram (@audibaoficial), e até comprar pelo site www.audiba.com.br.