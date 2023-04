Há 12 anos a Razera vem levando descontos e promoções para seus clientes

Em um mercado cada vez mais competitivo, sobrevivem e crescem as empresas que priorizam o relacionamento e a fidelização dos seus clientes. Assim é a Razera Máquinas, concessionária autorizada da marca Stihl, que trouxe uma filial para Araucária há 12 anos, completados no último mês de janeiro. A matriz da Razera, hoje com mais de 20 anos de mercado, fica em Campo Largo. Os proprietários Marilton e Marcelo Razera contam que decidiram trazer a marca para o Município por acreditarem no seu potencial de crescimento.

“Percebemos que a região era muito promissora e estava em franca expansão, além de ter exatamente o público que precisávamos, agricultores que vem do campo e muitas empresas”, relatam. Marilton, ao lado do filho Lucas, é quem cuida da filial Araucária e Marcelo é o responsável pela matriz campolarguense, porém há sintonia no trabalho da família.

Os empreendedores contam que mesmo após 12 anos, a cidade continua surpreendendo no setor empresarial. “Araucária sempre atendeu nossas expectativas e temos muito que agradecer a toda população. Os clientes reconhecem que na Razera o comprometimento e a honestidade estão sempre em primeiro lugar, por aqui não focamos apenas em vender máquinas e equipamentos, procuramos buscar a melhor solução para cada cliente, dentro das suas necessidades. Nos preocupamos também em dar continuidade ao atendimento, garantindo manutenção e assistência técnica de cada equipamento que vendemos”, afirma Lucas.

Promoções

A Razera Máquinas atua nos setores de venda de ferramentas, máquinas e equipamentos em geral, manutenção de equipamentos a combustão e assistência técnica de algumas marcas renomadas como a Stihl, Tramontina e Trapp. O atendimento é voltado aos clientes de Araucária e região metropolitana de Curitiba.

E uma das marcas registradas da Razera é sempre levar descontos e promoções aos seus clientes. Nesse momento, ainda em ritmo de comemoração dos 12 anos, a empresa está com toda a linha de motosserras Stihl em promoção, com prazo de pagamento especial e também distribuição de brindes para os clientes que compram na loja.

“Deixamos aqui os nossos mais sinceros agradecimentos aos nossos clientes e amigos, sem eles não seria possível chegar até aqui. Ficamos muito gratos e felizes por vocês confiarem em nosso trabalho. Estamos sempre prontos para melhor atendê-los, buscando o que há de melhor no mercado. Muito obrigado por esses 12 anos de parceria!”, afirmam os proprietários.

A Razera Máquinas fica na Rodovia do Xisto, 5704 – Tindiquera. O atendimento é feito pelo telefone (41) 3607-0373 e Whatsapp (41) 99650-8750.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1360