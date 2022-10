Há 47 anos sem notícias, família da Bahia procura por irmã em Araucária

Nascida em Nova Fátima, interior do Paraná, dona Neusa Silva casou-se jovem, deixando para trás sua família e partindo junto do marido para a cidade de Jequie, na Bahia. Após anos sem receber notícias dos familiares, a paranaense decidiu os procurar com ajuda da filha. Ao longo da busca, dois dos três irmãos já foram encontrados, entretanto, falta a localização de uma irmã. Segundo informações obtidas pela família, a mulher é moradora de Araucária e é a última peça para que a família possa se reunir novamente.

Maria Aparecida Balbino, filha de Neusa, conta que o sonho da mãe é reencontrar a irmã e ver toda a família junta novamente. Empenhada na busca, Maria entrou em contato com as forças policiais do Paraná, onde revelou a histórias sobre a separação dos irmãos e pediu ajuda na localização dos tios.

Com as informações em mãos e muita pesquisa, há três anos, Neusa pode rever dois dos seus três irmãos. O primeiro foi encontrado em São José da Boa Vista, o outro em Venceslau Brás. “Foi difícil! Mas encontramos eles. Agora só falta ela e está bem complicado, mas nada para Deus é impossível”, diz Maria.

A irmã mais nova de Neusa se chama Lourdes da Silva Menezes, nascida em 10 de dezembro de 1946, na cidade de Andira (PR). Conforme as informações da família, Lourdes já residiu em Araucária, no bairro Estação, na Rua Luiz Brunato, n° 317, e tem atualmente 75 anos. “A última vez que elas se viram foi quando minha mãe tinha entre 14 e 15 anos”, explica Maria.

Se alguém tiver alguma informação que possa ajudar a Maria a encontrar a irmã, basta entrar em contato pelo fone (73)8128-8505.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021