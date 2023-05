Handebol feminino da A.A.H. não foi bem em quadrangular do Dia das Mães

O time feminino da Associação Araucariense de Handebol – A.A.H. não fez uma boa apresentação no Mini Torneio BSS Esportes, especial de Dia das Mães, que aconteceu no sábado (13/05), na Cruzeta Sports, em Curitiba. A equipe araucariense perdeu as três partidas que disputou, contra o CHC, Unidas Curitiba e Donas da Bola.

Com estes resultados, as araucarienses ficaram em último lugar no quadrangular. “Apesar da derrota, ganhamos experiência e a oportunidade de poder acertar os erros para melhorar nosso desempenho nos Jogos Abertos que se aproximam”, disse a presidente da A.A.H., Aline de Paula.

Edição n. 1363