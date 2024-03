Hissam convoca 52 médicos aprovados em concurso público para começarem a trabalhar já!

O prefeito Hissam Hussein Dehaini assinou nos últimos dias uma série de atos determinando a convocação imediata de 52 novos médicos para atuar nas unidades de saúde do Município. Os documentos convocatórios foram publicados no Diário Oficial do Município e o prazo para que os chamados apresentem a documentação para contratação já está correndo. Eles têm 10 dias para entregar a papelada.

Todos os convocados foram aprovados recentemente em concurso público, cuja homologação do resultado aconteceu agora no início de 2024. De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP) estão sendo chamados 17 médicos generalistas, 15 médicos clínico geral, cinco médicos psiquiatras, 2 médicos neurologistas, dois médicos angiologistas vascular e 2 médicos cardiologistas. Além desses, também estão sendo convocados um médico alergologista, um dermatologista, um endocrinologista, um endocrinologista pediátrico, um oftalmologista, um ortopedista, um otorrinolaringologista, um urologista e um reumatologista.

Como em convocações para médicos, sempre existe uma taxa alta de profissionais que desistem de assumir a vaga, a SMGP também já está convocando uma renca de aprovados como suplentes para deixá-los com a papelada certa caso os titulares não compareçam.

Edição n.º 1404