Hissam exonera secretário de Saúde

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) decidiu mexer no comando da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Com isso, desde o final da manhã desta quarta-feira, 1º de março, Adilson Seidi Suguiura não é mais o titular da pasta.

Médico ortopedista, Adilson estava à frente da SMSA desde outubro de 2020, participando de parte das ações de enfrentamento à pandemia da Covid. Mais recentemente foi um entusiasta da iniciativa de Hissam de construir novas unidades básicas de Saúde, algumas das quais já estão em fase de licitação e/ou elaboração de projetos.

A conversa que selou a saída de Adilson do comando da SMSA foi tranquila. Hissam agradeceu a dedicação do médico nestes mais de dois anos em que ele esteve à frente da pasta e desejou sucesso nas próximas empreitadas.

O substituto de Adilson à frente da Secretaria de Saúde será o advogado Lauro Luciano Stall. Ele é o atual secretário de Finanças do Município e, num primeiro momento, irá acumular ambos os cargos. Pesou na escolha de Luciano para comandar a SMSA a experiência que ele adquiriu quando foi interventor do Hospital Municipal de Araucária (HMA).

Ao longo de toda a tarde de ontem, Luciano e Adilson estiveram reunidos com outros diretores da Secretaria de Saúde para tratar da transição de comando da pasta. Nos próximos dias, o novo secretário deve traçar um plano de ação com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento prestado pela pasta à comunidade araucariense. São prioridades – de acordo com Hissam – diminuir a fila de espera por uma consulta com médico especialista, melhorar o atendimento prestado pelo HMA e pelas duas unidades de urgência e emergência da cidade.

Ainda não se sabe se outros nomes da linha de comando da Secretaria de Saúde serão substituídos.