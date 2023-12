Hissam reúne time para jantar de confraternização…mas cada um pagou o seu

Prestes a encerrar seu penúltimo ano no comando da cidade, o prefeito Hissam Hussein Dehaini reuniu seu time para um jantar de confraternização no último dia 21 de dezembro. O convite chamou a atenção de alguns secretários e diretores gerais. Isto porque Hissam não é de promover esse tipo de encontro. Desde 2017 foi a primeira vez que fez algo do tipo.

O encontro aconteceu na Churrascaria Cristal e Hissam fez questão de pedir para que ninguém faltasse. Também foram convidados para o jantar os vereadores que integram sua base na Câmara, a vice-prefeita Hilda Lucalski (PSD) e os superintendentes de secretarias. O clima estava agradável.

Houve quem imaginasse que o prefeito aproveitaria a oportunidade para fazer algum discurso ou anúncio. Mas nada disso rolou. Hissam estava “de boas”, conversando sobre temas amenos e nada de falas ensaiadas. O que o contentou mesmo foi que ninguém faltou. Estavam todos lá confraternizando com o prefeito. Ao final da noite, cada um foi para sua casa, sem antes – no entanto – passar no caixa e pagar a própria conta. Afinal, como deixou claro Hissam ao convidar o seu time, cada um pagaria o seu jantar.