HMA recebe novos equipamentos para enfermaria e UTI´s

O Hospital Municipal de Araucária (HMA) recebeu recentemente 20 monitores multiparâmetros e 28 bombas de infusão que serão utilizados nas enfermarias e também nas UTI´s (Unidades de Terapia Intensiva) e no Pronto Socorro do hospital. Os equipamentos novos foram adquiridos pela Prefeitura Municipal que está fazendo um investimento de aproximadamente R$ 5 milhões na modernização e renovação dos equipamentos hospitalares.

Os novos monitores multiparâmetros do HMA foram adquiridos com as configurações adulto, pediátrico, neonatal e, de acordo com o setor de engenharia clínica, são equipamentos indispensáveis para o monitoramento dos sinais vitais de pacientes durante procedimentos cirúrgicos ou no período em que estiverem internados. “Eles têm parâmetros para a medição dos sinais de eletrocardiografia, nível de saturação de oxigênio, temperatura, pressão arterial e da frequência respiratória por minuto do paciente”, explica o engenheiro clínico, Juliano Betim Cozitski.

Esses equipamentos, que custaram cerca de R$ 15 mil cada um, também possuem bateria que possibilita o uso durante o transporte de pacientes por até 120 minutos.

As 28 bombas de infusão são equipamentos utilizados para o controle da infusão de medicamentos via intravenosa, ou seja, pela veia, oferecendo um fluxo preciso e seguro. O modelo adquirido pelo HMA, oferece vantagens significativas, como a capacidade de fornecer volumes muito baixos e até mesmo em taxas programadas, com precisão ou intervalos de tempo programados.

