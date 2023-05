Homem agride ex-esposa e ainda reage a abordagem da Guarda Municipal

No último domingo (28/05) por volta de 12h30, uma equipe da Guarda Municipal atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Av. São Casemiro, na Colônia Cristina, região rural de Araucária. O endereço é a casa da irmã da vítima, onde ela teria pedido abrigo. Ela conta que estaria sofrendo agressões e intimidações de seu ex-companheiro que, além disso, também teria ameaçado colocar fogo no seu veículo e na sua casa.

No domingo, o agressor foi até a residência dela e a agrediu com chutes em seu abdômen e em suas pernas, pontos do corpo onde ela diz possuir problemas com circulação sanguínea e varizes. Diante disso, o homem, que ainda estava na casa da vítima no momento em que a equipe chegou, recebeu voz de prisão. Ao saber que seria preso, o sujeito não obedeceu às ordens legais e reagiu com violência, sendo necessário o uso de arma de eletrochoque para contê-lo.

Ao checar seus documentos, um mandado de prisão em seu desfavor foi encontrado, dessa forma o agressor foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Foto: GM Matiak.