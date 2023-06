Homem ameaça a esposa e é preso em flagrante pela GMA

Na noite do último sábado (24/06), a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência na Rua Peru, no bairro Capela Velha.

De acordo com o relato da mulher, seu marido, que seria usuário de drogas, estaria pedindo dinheiro para comprar os entorpecentes. Sob o pedido da esposa, a equipe instruiu o homem a sair da residência.

Entretanto, no final da tarde de domingo (25), a GMA foi acionada novamente no mesmo local. A vítima, que estaria escondida no apartamento da vizinha, relatou que o seu companheiro viu que um carro estaria saindo, e aproveitou a oportunidade para adentrar o condomínio. O sujeito, que estaria sob efeito de drogas, forçou a janela da casa e invadiu o imóvel para pedir dinheiro para comprar mais entorpecentes. Ao negar o pedido, ele teria a ameaçado com uma faca, e a mulher precisou se defender com um pedaço de madeira, foi onde ela conseguiu fugir.

Diante disso, a GM foi até a residência e tentou conversa com o agressor, porém não deu resultado devido sua condição confusa e agressiva.

O sujeito então recebeu voz de prisão, onde precisou ser usada força moderada para conduzi-lo à Delegacia de Polícia Civil.

Foto: Carlos Poly / SMCS.