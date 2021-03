Homem ataca esposa com uma faca, filhos intervém e um deles fica ferido

Compartilhe esta notícia:

Foto: divulgação

Por volta de 18h20 deste domingo, 14 de março, duas equipes da Guarda Municipal foram atender uma suposta briga, onde um dos homens estaria portando uma faca. No local foi feito contato com uma senhora e ela relatou que o homem que estava com as facas era seu marido, que ele a teria ameaçado de morte. Disse ainda que seus dois filhos tentaram impedir, um deles inclusive ficou ferido.

O coordenador da equipe deu ordem para que o homem soltasse a faca, porém ele não obedeceu de imediato porque estava muito alterado. Foi preciso intimidá-lo, mostrando uma arma, para que largasse a faca. O suspeito foi imobilizado, recebeu voz de prisão, e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.