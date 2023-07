Homem bate o carro e acaba preso por ter mandado de prisão contra si

Na manhã de domingo (23/07), por volta de 10h40, a Guarda Municipal de Araucária atendeu um acidente de trânsito na Rua João Luczyszyn, no bairro Capela Velha. De acordo com informações, um Fiat Grand Siena colidiu contra um GM Corsa, que estava estacionado na via. Felizmente não houve vítimas.

Ao verificar as informações para o relatório de ocorrência, foi encontrado um mandado de prisão em desfavor do motorista do Grand Siena pelo crime de adulteração de veículo automotor. Diante disso, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as medidas cabíveis.