Homem com mandado de prisão e tornozeleira é preso pela PM

Policiais da 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária prenderam um homem com mandado de prisão em aberto na terça-feira (30/05), na rua Garça, bairro Capela Velha. A equipe fazia rondas pela região quando se deparou com um indivíduo circulando pela via, usando uma tornozeleira eletrônica.

Ele foi abordado e ao checar sua vida pregressa no sistema SESP, a PM encontrou o mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O fugitivo foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia e depois para a Cadeia Pública de Araucária para as medidas necessárias.

Edição n. 1365