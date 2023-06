Homem de 27 anos que já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, é preso novamente pelo mesmo crime

Nos últimos dias, os agentes da Guarda Municipal de Araucária estão atuando agilmente na luta contra o tráfico de drogas. Toda semana temos ocorrência de traficantes e até mesmo de usuários sendo apreendidos.

Na última segunda-feira (05), a GM recebeu uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Agrimensor Carlos Hasselman, no bairro Fazenda Velha. No local, um indivíduo foi abordado e com ele foram encontrados 7 revestimentos de cocaína, além de R$ 230,00.

O homem de 27 anos, descoberto posteriormente que já havia passagem por tráfico, foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Edição n. 1366